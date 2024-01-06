По словам певицы, она жалеет, что мало целовала и обнимала маму.

Украинская певица Тоня Матвиенко очень откровенно рассказала о последнем разговоре со своей мамой - народной артисткой украинского государства Ниной Матвиенко.

Исполнительница подробно описала беседу с мамой в интервью журналисту и ведущему Алексею Суханову. Певица отметила, что народная артистка уже не разговаривала. "...я с ней разговаривала. Просто лежала (Нина Матвиенко, - Ред.)... Я там плакала, целовала ее, рассказывала, что у меня происходит", - поделилась певица.

Собеседница ведущего добавила, что уже тогда начала худеть. "...извиняюсь, сняла штаны, показала (маме, - Ред.), как я похудела. Ну, она в сознании, такие глаза...", - сказала исполнительница. По словам артистки, она жалеет, что мало обнимала и целовала маму.

Видео дня

"Не люблю, когда слишком меня целуют, обнимают... Характер у меня какой-то такой, не знаю, что я могу сказать. Жалею, что где-то действительно маловато... любила ее страшно, но чтобы так часто ее обнимать, целовать - никогда не могла перейти эту границу...", - призналась она.

Нина Матвиенко умерла - что известно о трагедии

Народная артистка Украины ушла из жизни в Киеве 8 октября 2023 года. Нину Матвиенко похоронили 11 числа на Зверинецком кладбище.

По словам Тони Матвиенко, в августе этого года стало известно, что у ее мамы уже четыре года есть болезнь. Украинский певец, муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян уже сообщил, от чего умерла Нина Матвиенко. По его словам, у народной артистки была онкология, и она долго лежала в больнице.

Вас также могут заинтересовать новости: