Российский генерал танцевал в банном полотенце и показывал гениталии.

Юморист Юрий Великий, которого называют "двойником" президента Украины Владимира Зеленского из-за его пародий, высмеял стриптиз от генерала РФ. Комик в образе Александра Матовникова "раскрыл" причины его откровенных танцев.

Так, Великий не стал уподобляться российскому генералу, а потому танцевал в одежде. Комик показал реакцию Матовникова на то, что его видео "слили" в сеть.

"На том фейковом видео не я. Я - не я, и п*пка не моя. И банное полотенце тоже не мое", - говорит Великий, пародируя Матовникова.

Затем генерал якобы решается признать, что на интимном видео именно он. Великий шутит, что Матовников попросту не сразу понял, что он так "обалденно" выглядит.

Помимо этого, комик нашел причину странных танцев генерала. Оказывается, так россиянин передавал своему руководству "доклад". Великий пошутил о "вялотекущих успехах" российской армии.

Также российский генерал объяснил, что его видео со стриптизом на самом деле было очередным докладом начальству:

"Не все так плохо, как выглядит на первый взгляд. Успехи у нас, хоть и маленькие, но есть", - шутит комик от имени Матовникова.

Стриптиз российского генерала - видео с Матовниковым

27 февраля в сети "слили" интимное видео генерала РФ Александра Матовникова. На нем он танцевал в банном полотенце и устроил стриптиз, демонстрируя свои гениталии.

На этом все не закончилось. Вскоре в сети показали и переписку генерала РФ с мужчиной. Любовник отправил Матовникову свою обнаженную фотографию, на что получил похотливый комментарий.

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