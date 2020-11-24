Аня Рубик снялась на обложку журнала.

Польская модель Аня Рубик снялась для обложки модного глянцевого журнала Vogue.

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На фото девушка предстала абсолютно голой. Но ее тело обматывает красный отрезок ткани, который также связывает ее руки. А на лице Ани нарисована молния.

Именно такую молнию можно было увидеть на транспарантах в Польше, когда девушки выступали против запрета абортов.

"Я хотела, чтобы фотосессия передала бунт и нашу силу. На фото я обнажена. В патриархальных строях женское тело подвергается сексуализации, является чем-то плохим, выходящим за рамки норм. Именно поэтому обнаженность стала символом революции женщин. В данный момент в Польше пытаются отобрать у женщин право распоряжаться их собственной жизнью и своим телом", – написала Аня Рубик в своем Instagram.

Напомним, 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши признал незаконным право женщины на аборт в случае выявления у плода серьёзного порока или неизлечимого заболевания, что составляет примерно 98% от общего количества абортов в Польше. Акции протеста начались в этот же день и впоследствии охватили все крупные города.

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Автор: УНИАН