Актриса выразила свой восторг от сотрудничества с коллегой.

Известная украинская актриса Антонина Хижняк, известная по роли Валерии в сериале "Ключи от правды", которая ранее объяснила, почему не хочет, чтобы ее сын стал актером, высказалась об актере Сергее Стрельникове. Он сыграл в картине роль Олексы и выступил постановщиком трюков.

В комментарии для сайта 1plus1 артистка призналась, что она получила невероятный опыт работы благодаря сотрудничеству с коллегой. Звезда в восторге от съемок и отметила, что ей было очень комфортно на съемочной площадке со Стрельниковым.

"Я ему благодарна, потому что это невероятный опыт. С ним очень комфортно работать не только, как с актером, но и как с постановщиком трюков. Потому что он знает меня и мои возможности. Он рассчитывает на меня, как на профессионала и ставит трюки, не жалея меня. Это крутой опыт", - поделилась актриса.

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Хижняк добавила, что ей удалось выполнить трюки в сериале благодаря ее физической подготовке и опыту. Она перевоплотилась в опытную следовательницу и продемонстрировала, что на площадке она готова к любым вызовам.

"Я очень люблю трюки, меня не пугают трудности. Нужно прыгать - буду прыгать, нужно падать - буду падать, столько раз, сколько нужно. Это часть нашей работы, и я отношусь к телу, как к инструменту. Я считаю, что актер должен быть подготовлен. Поэтому важно быть в форме. У меня была сцена, где я падала 15 раз на колени и имела огромный синяк. Но мы должны радовать зрителей и то, что остается за кадром - должно оставаться за кадром", - рассказала Антонина.

Сериал "Ключи от правды" выходит с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале "1+1 Украина".

Напомним, ранее Антонина Хижняк рассекретила, сколько тратит в месяц. Актриса ответила, получала ли она предложения от богачей о ее финансировании.

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