Антонина Хижняк говорит, что дети должны наслаждаться своим детством и не начинать карьеру в юном возрасте.

Украинская актриса, известная по роли Мотри в сериале "Поймать Кайдаша" и по картине "Когда ты выйдешь замуж?", Антонина Хижняк рассказала о своем 7-летнем сыне Максиме. Знаменитость, которая ранее назвала причину развода с бывшими, объяснила, почему не хочет, чтобы он стал актером.

Не секрет, что многие звездные дети начинают карьеру в раннем возрасте. Благодаря популярности родителей и своему таланту мальчики и девочки начинают, в частности, сниматься в сериалах, фильмах и рекламах. Речь идет о дочери Андрея Исаенко, сыне Екатерины Варченко, сыне Ксении Мишиной.

В интервью для сайта 1plus1 артистка призналась, что пока что ее сын не получал предложений о съемках в кино. Однако она и не хотела бы, чтобы Максим в семь лет уже начинал свою карьеру. По ее словам, работа в кинематографе очень сложная, и даже на детей там оказывают большое давление.

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Также кинозвезда добавила, что не хочет, чтобы мальчик стал актером. Но в то же время отметила, что примет любой выбор сына, кем бы он ни захотел стать.

"Нет, предложений не было, но я прекрасно знаю эту "кухню" изнутри. И я вижу, какое давление, иногда даже нездоровое, приходится выдерживать детям. Я считаю, что детство должно оставаться детством - это самое важное. Я бы не хотела, чтобы он выбрал актерство как основную профессию. Но настраиваю себя принять любой его выбор в будущем", - подчеркнула Хижняк.

К слову, с бывшим мужем артистка развелась почти шесть лет назад. Она находилась в отношениях с Андреем Якушевым. Экс-супруги общаются только по вопросам, которые касаются сына. Сейчас сердце знаменитости свободно.

Напомним, ранее Антонина Хижняк рассекретила, сколько тратит в месяц. Актриса ответила, получала ли она предложения от богачей о ее финансировании.

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