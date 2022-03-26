Мероприятие по сбору средств для помощи украинцам состоится 29 марта на Resorts World Arena в британском городе Бирмингеме.

Группе "Антитела" отказали в выступлении на благотворительном концерте в Бирмингеме, средства которого пойдут на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Об отказе организаторов мероприятия музыканты сообщили в Facebook.

Фронтмен "Антител" Тарас Тополя поблагодарил британского музыканта Эда Ширана за поддержку, но сказал, что в участии им отказали.

"Из-за того, что концерт носит исключительно гуманитарный, не военный характер, а мы... носим шлемы и держим оружие в руках. Прежде всего, мы музыканты. А шлемы и бронежилеты временные. Мы благодарим за ответ и принимаем его. Извините нас, мы не были готовы к такому развитию событий", - ответил Тополя.

Музыканты также призвали понять их, ведь украинцам приходится бороться за свободу и независимость.

"Возможно оружие в наших руках противоречит концепции концерта, но точно не противоречит нашим принципам... А мы обязательно победим и еще сыграем на стадионе собственной непокоренной страны! Куда заранее приглашаем Эда и всех наших союзников и друзей из Объединенного Королевства", - добавил Тополя.

Что предшествовало

Мероприятие по сбору средств для помощи украинцам состоится 29 марта на Resorts World Arena в британском городе Бирмингеме.

"Антитела" предложили Эду Ширану присоединиться к концерту дистанционно. На что тот ответил согласием.

К благотворительному мероприятию присоединятся Эд Ширан, Камила Кабелло, Эмели Санде, Грегори Портер и Snow Patrol.

Как писал УНИАН, 16 марта все участники группы вступили в ряды ВСУ в связи с полномасштабным вторжением России.

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