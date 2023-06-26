Райан Теддер сделал в Twitter пост, за который получил немало негативных комментариев, после чего заявил, что уходит из соцсети.

Солист известной на весь мир американской группы OneRepublic Райан Теддер в своем Twitter написал, что после завершения войны на территории Украины он будет готов выступать в России. При этом происходящее в нашей стране он назвал не войной, а "хаосом".

"Мы надеемся, что когда весь этот хаос утихнет, мы сможем сыграть концерт для россиян снова. Мы были вынуждены отменить наши последние несколько концертов в прошлом году. Люди там всегда были замечательными, политика и война - это плохо", - написал Теддер.

Его сразу же захейтили за то, что он собрался давать концерты на территории страны-агрессора, из-за чего Райан удалил пост. Но комментаторов было уже не остановить.

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Позднее Теддер заявил, что уходит из Twitter из-за якобы агрессии со стороны пользователей.

"Причина, почему я ушел из Twitter много лет назад... Независимо от вашего мнения или утверждения - половина людей ненавидит это, половина любит это. До свидания", - написал Райан.

Отметим, что в 2022 году группа OneRepublic поддержала Украину. Музыканты отменили запланированный в РФ концерт, а на своем выступлении в Торонто подняли сине-желтый флаг.

Напомним, легендарная группа Florence and the Machine поддержала Украину.

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