Группа поддержала Украину, которая сейчас борется с российской агрессией.

Американская группа OneRepublic подняла украинский флаг на концерте в Торонто. Таким образом она выразила солидарность украинцам, которые уже более пяти месяцев страдают от российской агрессии.

Флаг солисту группы передала украинка, пришедшая на их концерт. Изначально Райан Теддер поднял сине-желтый флаг, а затем повесил его на микрофон.

"Впервые с февраля почувствовала себя такой живой и такой связанной с людьми. Мой флаг попутешествовал немного и добрался до сцены, и я благодарна Райану Теддеру за поддержку. Я благодарна за этот волшебный опыт и никогда не забуду, насколько вы были искренни и трогательны на сцене", - написала украинка в Instagram.

Напомним, на благотворительном концерте в Казахстане произошла стычка.

На концерт пришло много жителей, которые с первых дней поддерживают в войне Украину. Они пытались пронести с собой на концерт флаги сине-желтого цвета, а также рисовали на себе украинскую символику.

Но на входе в зал выяснилось, что проносить с собой флаги и другую символику строго запрещено.

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