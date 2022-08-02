Американская группа OneRepublic подняла украинский флаг на концерте в Торонто. Таким образом она выразила солидарность украинцам, которые уже более пяти месяцев страдают от российской агрессии.
Флаг солисту группы передала украинка, пришедшая на их концерт. Изначально Райан Теддер поднял сине-желтый флаг, а затем повесил его на микрофон.
"Впервые с февраля почувствовала себя такой живой и такой связанной с людьми. Мой флаг попутешествовал немного и добрался до сцены, и я благодарна Райану Теддеру за поддержку. Я благодарна за этот волшебный опыт и никогда не забуду, насколько вы были искренни и трогательны на сцене", - написала украинка в Instagram.
Напомним, на благотворительном концерте в Казахстане произошла стычка.
На концерт пришло много жителей, которые с первых дней поддерживают в войне Украину. Они пытались пронести с собой на концерт флаги сине-желтого цвета, а также рисовали на себе украинскую символику.
Но на входе в зал выяснилось, что проносить с собой флаги и другую символику строго запрещено.