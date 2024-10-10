Артистку заподозрили в отношениях после развода с известным блогером.

Известная украинская певица Анна Тринчер рассказала о своей личной жизни. Артистка прокомментировала слухи, что она закрутила новый роман и ответила, свободно ли ее сердце после развода с блогером-беглецом Александром Волошиным.

В сети распространились слухи, что исполнительница состоит в отношениях с известным певцом CHEEV. Сегодня состоялась премьера их новой песни и клипа "Не знаю". В видео немало откровенных и романтических сцен, где певцы буквально намекали на нечто большее между ними, чем просто сотрудничество. Однако Тринчер опровергла все сплетни и отметила, что сейчас рядом с ней нет любимого человека.

"Мне снова приписывают новый роман. Я холостячка и на самом деле наслаждаюсь этим статусом, хотя, если бы мне это сказали еще год назад, я бы никогда не поверила, что приду к такому взгляду", - отметила звезда.

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Анна также поделилась своим опытом в отношениях с мужчинами. По ее словам, она никогда не была одинока. Ее первый роман начался в 16-летнем возрасте, и после этого она переходила из одних отношений в другие. Однако уже почти год сердце артистки свободно и она наслаждается этим периодом. Пока, признается Тринчер, она не хочет романтических отношений с мужчинами.

"Я всю жизнь была чьей-то. С 16 лет у меня начались серьезные отношения и с тех пор не было почти ни одного периода, когда я была одна. Для меня это, как правило, показатель того, что человек не может долгое время находиться в своей компании, бежит от тишины и от себя... Так произошло и со мной, и как результат - созависимые отношения и полная потеря себя. Прошел год, я восстановилась и построила опору на себя. Я полюбила себя и одиночество. Я люблю жить сама, ходить голой, слушать песни на всю громкость, ни перед кем не отчитываться", - добавила певица.

К слову, Тринчер и Волошин находились в отношениях 3 года. В 2022 году они поженились. Супруги пытались сохранить брак, но впоследствии объявили о разводе. Александр признался, что перегорел, поэтому, чтобы не мучить Анну, решил разойтись.

Напомним, ранее Анна Тринчер впервые заговорила об экс-супруге Волошине, который сбежал за границу. Она ответила, поддерживает ли связь с бывшим.

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