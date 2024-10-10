Любить надо вовремя: Анна Тринчер и CHEEV в соблазнительном видео сыграли экс-любовников

Что чувствуют бывшие после двух месяцев разрыва? Правильным ли было решение о расставании и в состоянии ли совместное прошлое и воспоминания вернуть утраченную любовь? Это вопросы, на которые CHEEV и Анна Тринчер ищут ответы в неожиданном дуэте.

"Не знаю" - трек-манифест создан на основе собственного жизненного опыта Влада и Анны. Он погружает слушателя в мир чувств, в котором любовь сталкивается с тысячами испытаний, демонстрируя насколько непросто найти путь друг к другу после пережитых травм.

"Для меня эта песня - призыв к тому, что настоящая любовь требует времени, усилий и искренности. Любить надо вовремя, не откладывать на потом и не бояться вкладывать все свои эмоции и силы в отношения. Ведь любовь - это не только чувство, но и большая работа. Я хочу донести до каждого, что отношения - это не просто романтика, а ежедневный труд, готовность слушать, понимать и строить совместное будущее вместе", - комментирует премьеру Тринчер.

"Песня "Не знаю" о состоянии одиночества и ощущениях, которые переживает каждый из нас сразу после разрыва. Это момент, когда в тебе борются два человека: один говорит, чтобы разрыв был правильным решением, но второй напоминает сколько у вас в паре было невероятных моментов, которые сделали вас ближе и которые не хочется забывать", - добавляет Влад CHEEV.

Идея дуэта с CHEEV возникла почти сразу, когда Аня впервые услышала демо этой песни. По словам певицы, мелодия имела в себе что-то особенное, что подчеркивало бы взаимодействие двух голосов. Поэтому, когда исполнительница прислала драфт версию Владу, музыкант без колебаний согласился на дуэт.

Эмоциональную видеоработу к синглу "Не знаю" срежиссировал украинский клипмейкер Антон Пожидаев, который работал над предыдущими клипами Тринчер "Бар за баром" и "Целуй". Видео на песню "Не знаю" отражает внутренний конфликт между парой, которая переживает разрыв и борьбу с воспоминаниями о прошлом.

Напомним, Эминем довел до слез новым клипом на песню "Temporary", который посвятил дочери.

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