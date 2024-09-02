Она также рассказала, общается ли с бывшим.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер впервые заговорила об экс-супруге Александре Волошине после его скандального выезда из Украины.

Она отметила, что сейчас не общается с бывшим. Но когда после обстрела детской больницы "Охматдет" его начали обвинять в продвижении российских нарративов и в краже средств из благотворительного сбора, Тринчер хотела его поддержать. Однако Александр ей не ответил.

"Я, честно говоря, абсолютно потеряла связь с Сашей. Как-то разошлись наши пути, к сожалению. Когда у него произошла эта ситуация, мне попадались нарезки в Tik Tok, что я его не поддержала. Хотя я ему писала и даже позвонила. Но я ответа не получила, возможно, из-за каких-то его собственных внутренних конфликтов со мной. Я абсолютно ничего не знаю", - сказала Анна в проекте "Тур зірками".

Но артистка подчеркнула, что продолжает поддерживать связь с родственниками Волошина.

"Я поддерживаю связь с его прекрасной семьей, с мамой. Мы периодически переписываемся и поддерживаем друг друга", - добавила Тринчер.

Что известно о побеге Александра Волошина

В конце августа блогер Волошин выехал из Украины. В июле этого года он попал в скандал из-за продвижения им пророссийских нарративов. После этого Александр буквально исчез из инфопространства и удалил все публикации. Позже он опубликовал видео в сети, в котором отметил, что в его выезде, мол, виноваты власть, СМИ, украинцы и другие блогеры. Александр также добавил, что не планирует возвращаться, пока "эта система при нашей власти".

Напомним, недавно ведущий Анатолий Анатолич эмоционально высказался о побеге Волошина за границу.

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