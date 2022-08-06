Снимками звезда поделилась в блоге.

Звезда сериала "Школа" и украинская певица Анна Тринчер любит удивлять публику своими фотографиями. Так, она регулярно делится с фанатами откровенными снимками, которые собирают сотни довольных комментариев и тысячи лайков.

Сейчас она решила удивить - опубликовала снимки с женихом Александром Волошиним. Фотографии были сделаны под водой.

На них Тринчер появилась в купальнике, а ее возлюбленный - в черных штанах. Они страстно обнимаются.

Отметим, недавно Анна Тринчер отпраздновала свой 21-й день рождения. В честь этого она шокировала откровенными фото в пальто на голое тело.

Напомним, звезда сериала "Школа" Тринчер блеснула формами в прозрачном белье.

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