Звезда сериала "Школа" отметила свой 21-й день рождения.

Украинская певица и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер умеет удивлять фанатов откровениями. Сейчас, в честь своего 21-го дня рождения, она показала жаркие кадры в молочном пальто на голое тело. Их звезда выложила в своем Instagram-блоге.

"В 21 у меня есть все о чем мечтает счастливый человек! И за это я очень хочу поблагодарить Бога и мою мамочку, которая сегодня, 21 год назад в 00:45 меня родила! Хотела написать большой пост о том, что меня окружает, о том, чего я достигла и просто сказать спасибо всем, кто является очень важной частью моей жизни. Но с каждым годом хочется писать все меньше и меньше, потому что тебе достаточно того, что ты чувствуешь внутри", - написала Тринчер.

Также знаменитость отметила, что загадывает желание, об исполнении которого мечтает сейчас вся Украина.

"Конечно, моя мечта на сегодня - это мирное небо и победа Украины! Только так", - добавила автор хита "Ти робив мені каву".

Напомним, недавно Анна Тринчер в шелковом костюме блеснула пышной грудью.

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