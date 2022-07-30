Откровенные фотографии - не редкость в ее блоге.

Актриса и певица Анна Тринчер нередко радует своих поклонников откровенными фотографиями. Сейчас она решила похвастаться результатами похудения, опубликовав снимок в прозрачном нижнем белье цвета хаки.

Судя по интерьеру на заднем плане, Анна сделала это фото дома.

Также звезда рассказала у себя в Instagram-stories, что за почти два месяца заметно похудела. По словам актрисы, она не очень часто ходила в спортивный зал.

Помогло то, что она обратилась к эндокринологу, сдала анализы и начала пить препараты для нормализации обмена веществ.

Также Анна выложила ещё одно интересное фото: на нем звезда сериала "Школа" в черной обтягивающей юбке и черном топе сфотографировалась в зеркало.

Напомним, недавно Анна Тринчер в шелковом костюме блеснула пышной грудью.

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