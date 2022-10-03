По словам Тринчер, она уже много лет с ним не общается.

Анна Тринчер - украинская певица, актриса и блогер, за которой в социальных сетях следят почти два миллионы пользователей. В своем Instagram девушка часто делится личным, в том числе показывает своего мужа Александра Волошина, маму и бабушку. Вот только ее отца никто не видел.

Недавно Тринчер сыграла свадьбу с Волошиным в кругу семьи. Конечно, она поделилась с поклонниками кадры с церемонии, и отстутсвие на них отца вызвало у них ряд вопросов.

Анна призналась, что ей часто задают вопросы касаемо ее отца, поэтому она решила честно на них ответить. Так, по словам звезды, она не общается со своим отцом уже очень много лет.

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"Он причинил слишком много боли мне и моей семье. Но я его простила. Конечно, для этого потребовалось много работы и слез", - сказала Тринчер.

Она добавила, что отца в ее жизни не существует. При этом Анна посоветовала всем девушкам, которые росли без отцов, поблагодарить их за тто, что они выполнили главную функцию в их жизни - дали им возможность появиться на свет.

Напомним, ранее Анна Тринчер рассказала о больших расходах на свадьбу.

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