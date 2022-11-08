Недавно блогерша сообщила, что потеряла обручальное кольцо.

Звезда сериала "Школа", которая в конце сентября этого года вышла замуж, недавно сообщила подписчикам, что потеряла свое кольцо. Девушка была очень расстроена, но ее новоиспеченный супруг Александр Волошин решил исправить ситуацию.

Мужчина выложил в своем блоге видео, как он сделал Анне сюрприз. Так, пара отправилась в ресторан, чтобы вместе пообедать. Пока Тринчер отошла в туалет, Волошин положил такое же кольцо, как она ранее потеряла, в ее стакан с соком. Когда девушка его обнаружила, то не смогла сдержать эмоций.

Видео дня

Вот как сам Александр Волошин прокомментировал это видео:

"Надеюсь, больше терять не будем".

Личная жизнь Анны Тринчер

В конце сентября этого года звезда сериала "Школа" вышла замуж за блогера Александра Волошина. Уже спустя месяц публика заговорила, что у пары в отношениях есть какие-то проблемы, ведь они перестали появляться друг у друга в блогах. Однако знаменитости поспешили успокоить подписчиков тем, что они вместе и у них в отношениях все хорошо.

Напомним, Тринчер спустя месяц после свадьбы пожаловалась, что штамп в паспорте ничего не меняет.

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