Звезда сериала "Школа", которая в конце сентября этого года вышла замуж, недавно сообщила подписчикам, что потеряла свое кольцо. Девушка была очень расстроена, но ее новоиспеченный супруг Александр Волошин решил исправить ситуацию.
Мужчина выложил в своем блоге видео, как он сделал Анне сюрприз. Так, пара отправилась в ресторан, чтобы вместе пообедать. Пока Тринчер отошла в туалет, Волошин положил такое же кольцо, как она ранее потеряла, в ее стакан с соком. Когда девушка его обнаружила, то не смогла сдержать эмоций.
Вот как сам Александр Волошин прокомментировал это видео:
"Надеюсь, больше терять не будем".
Личная жизнь Анны Тринчер
В конце сентября этого года звезда сериала "Школа" вышла замуж за блогера Александра Волошина. Уже спустя месяц публика заговорила, что у пары в отношениях есть какие-то проблемы, ведь они перестали появляться друг у друга в блогах. Однако знаменитости поспешили успокоить подписчиков тем, что они вместе и у них в отношениях все хорошо.
Напомним, Тринчер спустя месяц после свадьбы пожаловалась, что штамп в паспорте ничего не меняет.