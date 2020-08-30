Певица опубликовала новое видео.

Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram видео, где позирует в платье собственного бренда.

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Звезда предстала в мини-платье красного цвета с белыми вкраплениями. Интересно, что верх платья едва прикрывал грудь певицы. На голове она сделала колоски.

"Богиня", "Как всегда сексуальная", "Ну оно (платье, - УНИАН) же вам мало", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич