Анна показала грудь / instagram.com/annasedokova
Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram видео, где позирует в платье собственного бренда.
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Звезда предстала в мини-платье красного цвета с белыми вкраплениями. Интересно, что верх платья едва прикрывал грудь певицы. На голове она сделала колоски.
"Богиня", "Как всегда сексуальная", "Ну оно (платье, - УНИАН) же вам мало", - написали фанаты.
Анна показала грудь / instagram.com/annasedokova
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