Певица предстала в платье-комбинации.

Популярная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram эффектное черно-белое фото.

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На снимке звезда позирует в черной комбинации с глубоким декольте длины миди. Такой будуарный образ идеально подчеркнул ее грудь и изгибы тела. А дополнила она такой образ черными лаковыми лодочками на высоком каблуке. Волосы певица распустила и нанесла на лицо яркий макияж.

"Моя императрица", "Богиня", "Вау", "Роскошная", "Красотка", "Шикарное фото", - написали поклонники.

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Автор: Диана Могилевич