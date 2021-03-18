Седокова похвасталась фигурой / instagram.com/annasedokova
Популярная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram эффектное черно-белое фото.
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На снимке звезда позирует в черной комбинации с глубоким декольте длины миди. Такой будуарный образ идеально подчеркнул ее грудь и изгибы тела. А дополнила она такой образ черными лаковыми лодочками на высоком каблуке. Волосы певица распустила и нанесла на лицо яркий макияж.
"Моя императрица", "Богиня", "Вау", "Роскошная", "Красотка", "Шикарное фото", - написали поклонники.
Седокова похвасталась фигурой / instagram.com/annasedokova
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