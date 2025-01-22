Анна Сагайдачная показалась в больничной палате.

Украинская актриса, известная по роли Натальи Дорошенко в сериале "Крепостная", показалась в больнице с новорожденной дочкой. Артистка сообщила о проблемах со здоровьем и рассказала что произошло.

В своем Instagram знаменитость опубликовала кадры с крохой, которая появилась на свет в декабре прошлого года. Девочку госпитализировали со звездной мамой. По словам Анны, сначала заболел ее старший сын Тимур от первого брака.

Мальчик выздоровел, но от него заразилась сестренка. Актриса не раскрыла подробностей болезни дочери, но отметила, что сейчас они находятся под пристальным наблюдением врачей.

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"Не в этом месте я бы хотела оказаться сейчас, тем более с ребенком, но имеем, что имеем. Когда у тебя двое детей и больше, то старшие приносят какие-то бациллы домой и болеют все. Тима вылечили, теперь заболела манюнька. Ничего. Надеюсь, все будет хорошо!" - рассказала артистка.

Сагайдачная даже успела пошутить о пребывании в больнице. В частности, она сравнила выход из палаты с отдыхом в Буковеле. Однако отметила, что отпуск в горах обошелся бы ей значительно дороже.

"Если выйти из палаты и спуститься в холл клиники, то чувствуешь себя как на курорте в Буковеле, правда, даже классный отель там стоил бы в разы дешевле, чем пребывание здесь", - добавила Анна.

Напомним, ранее Анна Сагайдачная поразила фигурой на 12-й день после родов. Актриса рассказала, как ей удалось достичь таких потрясающих результатов за короткое время.

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