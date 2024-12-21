Актриса рассказала, что она интенсивно занимается спортом.

Актриса Анна Сагайдачная, которая известна по роли Наташи в сериале "Крепостная" продолжает делиться с подписчиками деталями своего материнства. Недавно она во второй раз стала мамой, и теперь откровенно рассказывает об изменениях в своем теле после родов.

На 12-й день после рождения дочери Анна опубликовала фото в Instagram, на котором демонстрирует свою фигуру в обтягивающем комбинезоне. Она призналась, что в этот раз живот после родов больше, чем после рождения первенца, сына Тимофея.

"Рассматриваю себя в зеркало. Смотрю, что после вторых родов у меня больший живот. Я вышла из роддома, а у меня такой живот был, как месяц 5-й, ну прям большой. После Тима у меня был намного меньше", - рассказала актриса.

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Однако, Анна не отчаивается и уверена, что быстро вернет прежнюю форму. Она активно занимается спортом, в частности пилонным, что помогает ей поддерживать мышцы в тонусе.

"Но вот совсем немного времени прошло, а у меня, в принципе, его уже нет. Ну еще есть там, но очень-очень быстро тоже уходит. Кстати, этому я обязана спорту. Потому что у меня очень классный пресс после пилонного спорта, и оно так быстренько. И даже сейчас тот живот, который есть, он по бокам будто с прессом", - добавила Сагайдачная.

Напомним, звезда сериала "Крепостная" впервые показала своего мужа, от которого родила дочь.

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