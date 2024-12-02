Сын Анны Кошмал впервые поехал в зимний лагерь в Буковель.

Известная украинская актриса Анна Кошмал отправила своего 6-летнего сына Михаила на зимние каникулы в лагерь в Буковеле. Это первый опыт самостоятельного отдыха для мальчика, и звездная мама поделилась своими эмоциями по поводу этого события.

По словам Анны, решение отправить сына в лагерь было принято по нескольким причинам. Во-первых, зимние каникулы продлятся около трех недель, и родители хотели, чтобы Михаил провел это время весело и с пользой. Во-вторых, лагерь в Буковеле предлагает обучение езде на лыжах и сноуборде, что является отличной возможностью для мальчика освоить новые навыки и активно провести время на свежем воздухе.

В-третьих, пребывание в лагере будет способствовать социализации Михаила, который сможет найти новых друзей и научиться самостоятельности, ведь родителей рядом не будет.

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"Миша станет еще более самостоятельным и найдет новых друзей! Уже ждем путешествия", - поделилась своими надеждами актриса.

Анна Кошмал также опубликовала в своем Instagram фотографию с сыном, сделанную перед его отъездом в лагерь. На снимке счастливая мама нежно обнимает Михаила, который, похоже, с нетерпением ждет новых приключений.

Напомним, Анна Кошмал продемонстрировала беременный животик на обложке глянца.

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