Она имеет прекрасный вид.

Популярная украинская актриса Анна Кошмал появилась на обложке журнала Cosmopolitan Украина. Она снялась беременной и стала первой из трех cover girl в ноябре. В интервью Анна Кошмал рассказала о втором сезоне сериала "Успеть до 30", который стартует на телеканале ТЕТ 18 ноября, любви к себе, моментах влюбленности в жизнь, преодолении страхов и, конечно, второй беременности.

"Анна Кошмал, актриса с острым чувством настоящего и способностью глубоко чувствовать каждую роль, знает, что значит слушать себя. Она умеет оставаться честной с собой даже тогда, когда мир диктует другие правила. Накануне выхода второго сезона сериала "Успеть до 30" на телеканале ТЕТ Анна поделилась с Cosmopolitan Украина своими размышлениями об актерстве, счастье в будничных моментах, а также о том, как не бояться уходить в собственные страхи, чтобы найти себя", - говорится в публикации.

В интервью Анна Кошмал рассказала, что новый сезон сериала "Успеть до 30" поднимет более глубокие и интимные темы для каждого из главных героев. На пути к мечтам иллюзии Саши, Иры, Любы и Фимы разрушатся, как карточный домик, но всех их будет спасать поддержка друг друга. И это созвучно с тем, что происходило на съемочной площадке второго сезона, ведь за кадром царит очень легкая и приятная атмосфера. Анна Кошмал уверяет, что с актерами главного каста - Дарьей Петрожицкой, Анастасией Остреиновой и Дмитрием Вивчарюком - они стали по-настоящему близкими.

Видео дня

"У нас замечательная съемочная команда. На нашей площадке ты никогда не остаешься один на один с проблемами - поддержка и помощь приходят со всех сторон моментально. Я уверена, зрители чувствуют эту нашу легкость, хорошее настроение и заряд энергии", - прокомментировала Анна Кошмал.

Продолжение сериала "Успеть до 30. Второй сезон" смотрите на телеканале ТЕТ уже 18 ноября, в 22:00. Не пропустите авантюрный челлендж до 30 в исполнении любимых актеров.

Вас также могут заинтересовать новости: