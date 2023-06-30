Артистка поблагодарила военных, которые каждый день, ценой собственной жизни защищают украинцев.

Украинская актриса театра и кино похвасталась в блоге нежным снимком в белом платье. На фото Анна Кошмал сидит на полу и загадочно смотрит в камеру. Образ она дополнила подкрученными локонами и вечерним макияжем.

В описании к публикации Кошмал поблагодарила военных, которые позволяют украинцам в регионах, отдаленных от зоны боевых действий, жить и работать, а также просыпаться каждое утро и реализовывать свои планы.

"Я благодарна Силам Обороны за возможность дарить радость и праздник своему сыну, за возможность работать, оставаться дома, собирать спокойно черешню, пить свой матча… За все всё спасибо!" - написала Кошмал.

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"Еще вчера думала о вас, о сериале "Сваты", в котором вы были в 15-16 лет и какой стали. Такие разные и такие классные! Спасибо за ваш труд и за вашу позицию. Желаю вам еще больше хороших ролей, вдохновения и радовать нас своим присутствием!"

"Вау! Вы очень милая и красивая!"

"Нежная и роскошная!"

"Читаю каждый ваш пост с восхищением!"

Напомним, Анна Кошмал умилила фотографией с сыном и показала, где сейчас находится.

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