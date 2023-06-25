Украинская актриса театра и кино Анна Кошмал выложила трогательный пост о своем сыне. Звездная мама поделилась фотографиями с маленьким Мишей и написала: "Мой учитель, мой друг. Друг – тот, кто дает полную свободу быть собой, тот, кто раскрывает во мне самые лучшие качества. Люблю".
Вероятно, фотографии были сделаны в Карпатах, где семья недавно отдыхала. Поклонники оставили в комментариях Анне много комплиментов - писали, что она хорошая мама и пример для подражания, а также отметили, что ее сын очень на нее похож.
Где сейчас Анна Кошмал
Судя по Instagram-stories актрисы, вместе с маленьким сыном Мишей она отправилась на популярный горнолыжный курорт Буковель. Там мама с ребенком наслаждались природой, плавали в бассейне, катались на подъемниках и просто отдыхали от городской суеты.
Неизвестно, был ли с ними супруг Анны - она его не показывает в своем блоге и скрывает от глаз публики.
Реакция соцсетей
- "Хорошего отдыха в Карпатах. Такие вы восхитительны на фоне невероятной красоты"
- "Анечка, какая вы хорошая мама!"
- "Я люблю горы. На западе Украины просто хорошо. Там очень хорошие гостиницы, коттеджи, деревянные бани, рестораны и прочее… Хорошо вам отдохнуть!"
Напомним, звезда "Сватов" Кошмал объяснила свое внезапное исчезновение.