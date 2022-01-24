Тренер рассекретила и имя своего мужа.

Фитнес-тренер и ведущая Анита Луценко, которая обрела популярность после шоу "Взвешенные и счастливые", впервые поделилась с поклонниками фотографиями своего супруга.

Стоит отметить, что Анита долгое время скрывала своего супруга Александра Лозовцева, несмотря на то, что вместе они уже семь лет и воспитывают дочь Мию.

На опубликованных снимках супруги выглядят счастливыми. Александр держит на руках Аниту и крепко ее обнимает. На другом фото он целует ее в лоб.

Читайте такжеЭктор Хименес-Браво с голым торсом признался, чем занимается каждое утро (фото)"Это так мило", "Прекрасные", "Какие красивые фото", "Вот это любовь", "Вы очень похожи", "Красивая пара", "Будьте счастливы", - пишут поклонники.

Вас также могут заинтересовать новости: