Звезда объяснила, почему вес после похудения возвращается и как его контролировать.

Известная украинская тренер Анита Луценко поделилась своими секретами эффективного похудения. Спортсменка объяснила, почему вес после похудения снова возвращается, как его контролировать и как без больших бюджетов на продукты, питаться полезно и при этом терять лишние килограммы.

В интервью для издания "Гордон" звезда шоу "Зважені та щасливі" отметила, что лишний вес может снова вернуться после похудения, если это похудение было резким. По ее словам, тело может не приспособиться к кардинальным изменениям и начать возвращаться в свою привычную форму.

"Если изменения происходят слишком быстро, то организм и мозг не успевают выработать новые привычки. И возвращение к предыдущему образу жизни происходит в считанные дни и недели. Часто на диетах люди теряют воду и мышечную массу, а эта потеря - это подножка самой себе в долгосрочной перспективе", - указала Луценко.

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Тренер подчеркнула, что для контроля веса важно не гнаться за желанными килограммами, а маленькими шагами ежедневно идти к своей цели. Она советует уделять хотя бы 10 минут в день физической активности и питаться полезно, а также не забывать о сне.

"Я бы изменила ориентир с веса на ежедневные мелкие действия. Не бояться вкусной еды, но основу рациона сделать полезным для тела. Десерты и вкусности воспринимать как пищу для души. Не перепутать. Относиться к тренировкам, как к "почистить зубы": лучше 10 минут каждый день, чем два часа раз в неделю. Лучший друг - твое состояние, сон, отсутствие напряжения в мышцах шеи и отражение в зеркале", - сказала Анита.

Знаменитость убеждена, что даже с небольшим бюджетом можно питаться здорово и полезно. По ее словам, здоровая тарелка состоит из бюджетных продуктов, которые могут себе позволить все люди. Такие продукты - это база, которая поможет избавиться от лишних килограммов.

"Здоровая тарелка состоит из простых продуктов: яйца, творог, кефир, гречка, другие каши, твердые макароны, курица, овощи - морковь, лук, картофель, огурцы, редис, зелень. Для нормального питания совсем нет необходимости покупать дорогие продукты. Обычно проблема в том, что люди едят много сладкого и булок, а это пустые калории, ухудшающие здоровье. В результате расходы идут на таблетки, успокоительные и странные методы по типу сауна, пояса, чаи для похудения, какие-то устройства, которые не работают", - рассказала тренер.

Напомним, ранее Анита Луценко отказалась стать тренером на шоу "Зважені та щасливі" и объяснила почему. По ее словам, ей еще много лет назад стало неинтересно тренировать участников проекта. Звезда также высказалась о Даниэле Салеме, который станет ведущим нового сезона. Программа выйдет на экраны осенью.

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