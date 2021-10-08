Имя возлюбленного певица держит в тайне.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, призналась, что на данный момент она счастлива и состоит в отношениях. Но кому именно принадлежит ее сердце, исполнительница не призналась.

Об этом она рассказала в своем первом интервью в Украине за последние семь лет для программы "ЖВЛ", запись которого опубликована в YouTube.

"Хочу личное оставить для себя… Я просто хочу быть счастливой девочкой", – сказала она.

"Тебе должно быть хорошо с собой, а с другим человеком еще лучше. Человек, когда будет чувствовать это, он будет дорожить каждым глотком общего воздуха", – считает Лорак.

Читайте также"Есть заказ": Лорак рассказала о травле в Украине и заявила, что продолжит выступления в РФПо словам певицы, бывшего мужа, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу она смогла простить и сохранить с ним "нормальные отношения".

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу были вместе более десяти лет. Пара поженилась в 2009 году. У них родилась дочь София. В 2019 году стало известно об их разводе.

Совсем недавно стало известно, что Мурат собирается жениться на своей новой возлюбленной, визажистке из Киева Лилии.

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Автор: Виолетта Орлова