Пользователи сети захейтили ее.

Новое видео опальной певицы Ани Лорак стало поводом для хейта. Она поделилась, что вскоре выйдет ее новая песня, однако пользователи сети в очередной раз указали на то, что им не интересно ее творчество после того, как она предала родную Украину.

В кадре Лорак появилась в костюме-двойке из мини-юбки и топа. Она пыталась соблазнительно двигаться на камеру, но фолловеры только посмеялись над этим.

Кто-то написал, что такой наряд ей уже не подходит, как минимум, по возрасту, а кто-то отметил, что и вовсе не хочет ничего о ней слышать. Среди прочих комментариев есть и такие:

Видео дня

"Твои песни уже никому неинтересны"

"Господи, кто ее одевает? Кто создает этот музыкальный шлак? Одно и то же по кругу… Ни стиля, ни вкуса в репертуаре… Мерзкая гадость"

"Силиконовая, искусственная дева, без чести и совести. Творчество – полное дерьмо"

"Да голая бы уже пела! Топик вот-вот слетит вниз. Ну неужели романтичнее одежды не было? Тетя 40+"

"Не могу ее больше слушать после предательства родины. Мерзко. Слава Украине"

Позиция Ани Лорак по войне в Украине

В одном из интервью Ани Лорак заявила, что в Украине ее якобы пытались привлечь к политическим играм, поэтому притесняли ее, не давали развиваться. В связи с этим она якобы и переехала в Россию.

С 24 февраля 2022 года она так и не высказалась о большой войне на родине. При этом певица продолжает выступать в стране-агрессора и выпускать новые альбомы.

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