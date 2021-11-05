Не всем фанатам певицы понравился новый вариант песни "Не отпускай меня".

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и вступает в России, выпустила сольную версию песни "Не отпускай меня". До этого композиция была записана с певцом Сергеем Лазаревым.

"Нет, не говори, что выхода нет… Новое прочтение нашей с Сергеем Лазаревым музыкальной истории. Моими чувствами, моей душой, моим голосом", – написала она в Instagram.

"Всего несколько дней отделяют нас с вами от еще одной премьеры в рамках альбома ЯЖИВА. В эту пятницу вы по-новому прочувствуете полюбившуюся многим песню "Не отпускай меня", – анонсировала Лорак выход композиции накануне.

Не всем пользователям понравился этот вариант песни:

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Некоторые подписчики наоборот похвалили Лорак за работу: "Песня приобрела новую жизнь в сольном исполнении".

Ранее Ани Лорак после первого за 7 лет выступления в Украине выпустила украиноязычную песню и клип на нее.

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Автор: Катерина Шварц