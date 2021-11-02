Певица готовится к выпуску нового альбома.

Опальная певица Ани Лорак накануне выхода нового музыкального альбома "Я жива" интригует поклонников. Так, в этот раз звезда анонсировала какой-то сюрприз.

"Мои дорогие, как ваше настроение? Эта неделя будет огонь. Перед выходом альбома мы приготовили для вас еще один сюрприз", - сказала певица.

Такую интригующую новость она сопроводила осенним снимком. В кадре Лорак предстала в джинсах, черной кофте, усыпанной стразами, и со стеганной сумкой с цепями в виде ручки. Также Лорак распустила волнистые локоны и нанесла яркий макияж с акцентом на глаза.

"Просто богиня! Ждем альбом", "Боже, еще один сюрприз? Мы ждем", "Какая красавица, просто потрясающая", "Ого, вот это интрига! Что же вы там подготовили?", "Какая чудесная новость", "С вами каждая неделя продуктивная, солнечная и запоминающиеся", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее располневшая Ани Лорак показала тело в бикини.

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Автор: Диана Могилевич