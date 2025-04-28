Оксана Ивасюк подчеркнула, что у предательниц нет права исполнять хит ее покойного брата в РФ.

Сестра легендарного украинского композитора Владимира Ивасюка, которого не стало в 1979 году, но его хиты до сих пор звучат на выступлениях многих звезд, высказалась о предательницах Ани Лорак и Таисии Повалий. Оксана Ивасюк рассказала, как певицы, живущие в РФ и поддерживающие войну в Украине, цинично украли песню "Червона рута" и без разрешения исполняют ее на своих концертах.

Сейчас, как рассказала женщина в интервью для OBOZ.UA, авторские права на композицию принадлежат ей и семье ее сестры. По ее словам, они не давали права одиозным артисткам исполнять "Червону руту" на своих выступлениях. Родные покойного Ивасюка категорически против того, чтобы хит звучал в России.

"Первое, что хочу сказать этим "артисткам": они нарушают авторские права, которые принадлежат нашим семьям - моей и сестры Галины. Ни Ани Лорак, ни Таисия Повалий не имеют права исполнять песни Владимира Ивасюка. Они фактически воруют чужое достояние. Эти исполнительницы приняли решение жить в стране дикарей, хорошо - это их выбор. Но петь там песни украинцев - великого, мужественного народа, который борется - это, извините, просто за гранью человечности. Блюзнерство петь перед теми россиянами музыку народа, который мужественно защищает свою страну от их же дикого нашествия. Песни большой, красивой, европейской страны", - отметила Оксана Ивасюк.

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Сестра композитора подчеркнула, что ей безразлична жизнь и карьера певиц в РФ. Они сознательно поддержали врага и продались за кровавые рубли. Даже во время войны они демонстрируют свое равнодушие и продолжают подпевать Путину, несмотря на обстрелы.

"Я даже не хочу представлять, как они могут жить в России. Повалий вообще как-то спела "Червону руту" в день, когда на Киев в очередной раз прилетело много ракет. Это беспрецедентный мировой случай, глубокое моральное падение! Это не просто культурная пропасть - это этический крах. Свою жизнь, свой талант бросили под ноги дикарям. Они сейчас и не занимаются творчеством - их творческая деятельность растерзана", - добавила женщина.

Как известно, Ани Лорак родом из Кицмани Черновицкой области, откуда и семья Ивасюков. Оксана эмоционально реагирует, когда ей напоминают, что они с предательницей - землячки. Она в очередной раз подчеркнула, что исполнительница сознательно стала на сторону россиян и продемонстрировала свою позицию в сложные времена.

"Да, но я не хочу об этом говорить. Видите, какой оказалась, отвернулась от Украины в самый страшный момент. Цинично, сознательно выбрала предательство", - подчеркнула Ивасюк.

Напомним, ранее Мурат Налчаджиоглу назвал причину, по которой Ани Лорак молчит о войне в Украине. Экс-супруг изменщицы также поделился, говорил ли он с их общей дочерью о событиях в Украине. Как известно, сейчас 13-летняя София живет в РФ вместе с певицей. В нашу страну, несмотря на позицию отца-бизнесмена, она не приезжает. Родные встречаются за границей.

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