Ани Лорак похвасталась аппетитными формами в облегающем платье и озадачила вопросом
15:38, 17 мая 2020Звезды
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Певица в очередной раз продемонстрировала свои роскошные изгибы.
Ани Лорак показала роскошную фигуру / фото: instagram/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак поделилась со своими поклонниками свежими фото, продемонстрировав собственное идеальное тело.
Снимки она опубликовала в своем Instagram.
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На фото Лорак позирует в черном коротком платье, которое плотно прилегает к телу, демонстрируя роскошные формы артистки.
Свой образ певица дополнила распущенными волосами, в макияже она сделала акцент на глаза, а губы накрасила в нюдовий оттенок.
При этом артистка держит в руках книгу. "А что читаете вы?", - Лорак обратилась к подписчикам.
Ани Лорак порадовала поклонников новым фото / фото: instagram/anilorak
Некоторые поклонники отреагировали на вопрос звезды, другие же засыпали Лорак комплиментами по поводу ее фигуры.
Как сообщал УНИАН, ранее Ани Лорак поразила сеть большой грудью в экстремальном декольте.
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