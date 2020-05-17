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Ани Лорак похвасталась аппетитными формами в облегающем платье и озадачила вопросом

15:38, 17 мая 2020
Звезды
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Ани Лорак показала роскошную фигуру / фото: instagram/anilorak

Снимки она опубликовала в своем Instagram.

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На фото Лорак позирует в черном коротком платье, которое плотно прилегает к телу, демонстрируя роскошные формы артистки.

Свой образ певица дополнила распущенными волосами, в макияже она сделала акцент на глаза, а губы накрасила в нюдовий оттенок.

При этом артистка держит в руках книгу. "А что читаете вы?", - Лорак обратилась к подписчикам.

Ани Лорак порадовала поклонников новым фото / фото: instagram/anilorak

Некоторые поклонники отреагировали на вопрос звезды, другие же засыпали Лорак комплиментами по поводу ее фигуры.

Как сообщал УНИАН, ранее Ани Лорак поразила сеть большой грудью в экстремальном декольте.

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Теги: #Ани Лорак