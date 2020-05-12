"Богиня!": Лорак поразила сеть большой грудью в экстремальном декольте (фото)

Певица позировала на снимках в черном и красном платьях с очень откровенными декольте.

Украинская певица Ани Лорак поделилась со своими поклонниками свежими фото в роскошных платьях с экстремальными декольте.

Снимки она опубликовала в своем Instagram.

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Певица позировала на снимках в черном и красном платьях с очень откровенными декольте. Артистка выглядела просто потрясающе: у нее роскошная прическа и украшения. Однако все внимание на фото привлекает грудь певицы.

Поклонники не пожалели слов восхищения для Лорак.

"Вау! Какая вы красивая! Настоящая ДИВА!", "Каролина, шикарные фото!", "Какая шикарнаяяяя, мама я снова влюбилась", "Богиня", - написали фаны в комментариях.