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"Богиня!": Лорак поразила сеть большой грудью в экстремальном декольте (фото)

16:06, 12 мая 2020
Звезды
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Ани Лорак поделилась со своими поклонниками свежими фото / Instagram Ани Лорак

Снимки она опубликовала в своем Instagram.

Instagram Ани Лорак
Instagram Ани Лорак

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Певица позировала на снимках в черном и красном платьях с очень откровенными декольте. Артистка выглядела просто потрясающе: у нее роскошная прическа и украшения. Однако все внимание на фото привлекает грудь певицы.

Поклонники не пожалели слов восхищения для Лорак. 

"Вау! Какая вы красивая! Настоящая ДИВА!", "Каролина, шикарные фото!", "Какая шикарнаяяяя, мама я снова влюбилась", "Богиня", - написали фаны в комментариях.

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Теги: #Ани Лорак#Лорак