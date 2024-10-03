Артист отпраздновал день рождения в кругу самых родных людей.

Известный украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, по случаю своего дня рождения поделился новыми кадрами в сети. Звезда шоу-бизнеса показал, с кем провел особенный день.

В среду, 2 октября, певцу исполнился 51 год. Данилко отказался от шумных вечеринок и решил провести день рождения в кругу самых близких людей. Празднование состоялось за ужином в ресторане, вероятно, в столице.

В своем Instagram знаменитость поделился фотографиями с того дня. Судя по снимкам на праздновании были "мама" Верки Сердючки - Инна Белоконь - и бывший участник коллектива, который выступал в образе "зайца", - Дмитрий Волканов.

Видео дня

Данилко опубликовал кадр в стиле полароид, на котором позировал вместе с Белоконь. В подписи была указана вчерашняя дата и нарисованное сердечко.

А также фотографию с праздника показал Волканов. На черно-белом снимке показались в объятиях Дмитрий, Инна и Андрей.

"Эндрю, с днем рождения", - поздравил Данилко артист.

Даже в свой день рождения Андрей придерживался своего любимого дрескода. В частности, он был одет в черный свитер, кепку и медицинскую маску такого же цвета. В таком образе Данилко в последнее время постоянно появляется на публике.

В дополнение, исполнитель опубликовал пост, в котором выразил благодарность коллегам и поклонникам за поздравления. Он также поделился архивными кадрами, на которых продемонстрировал, как выглядел в детстве и в юности.

"Большое спасибо за поздравления!" - написал артист.

Напомним, ранее Верка Сердючка поставила на место нетрезвую зрительницу во время концерта. Артистку возмутило поведение поклонницы.

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