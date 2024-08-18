Известная украинская певица Верка Сердючка, в образе которой выступает Андрей Данилко, отреагировала на вызывающее поведение фанатки. Артистка поставила зрительницу на место.
В субботу, 17 августа, исполнительница дала концерт в Днепре. Во время ее выступления, одна из поклонниц начала выкрикивать нецензурные слова. Сердючка сразу же остановила концерт и решила поставить на место зрительницу. Она пригрозила женщине, если та не успокоится, то ее выведут из зала и она не увидит выступление артистки.
"Котенок ты нажралась, да? Вас сейчас выведут, если ты будешь материться. П**да Ивановна, сейчас ты выйдешь, так некрасиво, поняла? Закусывать надо", - резко обратилась к поклоннице Верка.
Момент сняли на видео другие присутствующие на концерте и распространили в сети.
Фанаты поддержали кумира в комментариях под роликом:
- "Молодец, с юмором, в меру тактично без агрессии приструнил"
- "Уважаю Андрея как человека! И люблю как Верку Сердючку!"
- "Андрей настоящий, без понтов"
К слову, недавно Данилко попал в языковой скандал во время другого концерта. Артист спел свои хиты, однако среди них прозвучали и песни на русском языке. После чего в сети начали активно хейтить исполнителя. Позже знаменитость отреагировал на критику и заявил, что не будет переводить песни.
Напомним, ранее украинский блогер рассекретила, сколько зарабатывает Верка Сердючка. Она ответила, сколько заплатила артистке за выступление на корпоративе.