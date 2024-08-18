Артистку возмутило поведение поклонницы.

Известная украинская певица Верка Сердючка, в образе которой выступает Андрей Данилко, отреагировала на вызывающее поведение фанатки. Артистка поставила зрительницу на место.

В субботу, 17 августа, исполнительница дала концерт в Днепре. Во время ее выступления, одна из поклонниц начала выкрикивать нецензурные слова. Сердючка сразу же остановила концерт и решила поставить на место зрительницу. Она пригрозила женщине, если та не успокоится, то ее выведут из зала и она не увидит выступление артистки.

"Котенок ты нажралась, да? Вас сейчас выведут, если ты будешь материться. П**да Ивановна, сейчас ты выйдешь, так некрасиво, поняла? Закусывать надо", - резко обратилась к поклоннице Верка.

Момент сняли на видео другие присутствующие на концерте и распространили в сети.

Фанаты поддержали кумира в комментариях под роликом:

"Молодец, с юмором, в меру тактично без агрессии приструнил"

"Уважаю Андрея как человека! И люблю как Верку Сердючку!"

"Андрей настоящий, без понтов"

К слову, недавно Данилко попал в языковой скандал во время другого концерта. Артист спел свои хиты, однако среди них прозвучали и песни на русском языке. После чего в сети начали активно хейтить исполнителя. Позже знаменитость отреагировал на критику и заявил, что не будет переводить песни.

Напомним, ранее украинский блогер рассекретила, сколько зарабатывает Верка Сердючка. Она ответила, сколько заплатила артистке за выступление на корпоративе.

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