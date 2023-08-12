Ведущий поделился впечатлениями от путешествия с детьми, без курьезов не обошлось.

Украинский шоумен и телеведущий Андрей Бедняков, который недавно встретился с детьми и женой, похвастался отдыхом в Карпатах. Они отправились в путешествие всей семьей.

Избранница Беднякова, блогерша Настя Короткая, вернулась в Украину в прошлом месяце. Свое воссоединение звездная пара решила праздновать в горах.

Ведущий рассказал, что они гуляли все вместе, с ними был даже их пес. Сын Беднякова Остап, родившийся в октябре 2022 года, находился в слинге. Родители по очереди носили ребенка и любовались видами.

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"Были в горах. Научили Остапа играть на трембите. Потеряли кроссовки Ксени", - рассказал ведущий.

На новых фото, которые артист показал в Instagram, заметно, что путешествие в горы всех немного утомило. Впрочем, они все равно были довольны временем, которое провели вместе.

Реакция сети

В комментариях пользователи отметили, что они искренне порадовались за ведущего и его семью. Такое фаны пишут:

"Вы прекрасны"

"Наши прекрасные люди, в наших невероятных Карпатах"

"Молодцы. Вы очень хорошая семья".

Напомним, недавно Бедняков рассказывал, почему не хотел, чтобы дети и жена возвращались в Украину. Ведущий не скрывал, что боится за безопасность родных, ведь россияне постоянно устраивают ракетные удары.

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