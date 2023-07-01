Сам Андрей Бедняков родом из Мариуполя.

Украинский шоумен и телеведущий Андрей Бедняков, который недавно стал отцом во второй раз, ответил, почему его семья не возвращается в Украину. Следует отметить, что супруга Андрея Настя Короткая с двумя детьми живет в США.

В интервью Славе Демину звезда шоу "Орел и решка" признался, что опасается за безопасность своих родных. Он опасается того, что из-за регулярных обстрелов со стороны РФ его дети не смогу нормально учиться и жить в стабильности:

"Мы смотрим с точки зрения наших детей. Я хочу, чтобы Ксения (дочь Андрея Беднякова, - ред) училась, у нее была стабильность. Для детей это важно. Она учится в американской школе. Она - американка, она родилась там. Мы всегда хотели там пожить. У Ксении и Остапа (сын, - ред) американское гражданство. Это сложно, мы далеко друг от друга. Но верим, что скоро все будет окей".

При этом Бедняков добавил, что ненадолго его семья все же планирует приехать в Украину.

"Они приедут в Киев скоро. А может, поедем в Закарпатье", - резюмировал телеведущий.

Интервью Андрея Беднякова: полный выпуск

Напомним, Андрей Бедняков признался, сколько тратит в месяц.

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