Артист сильно разозлился во время интервью.

Российский певец и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который осуждает полномасштабную войну, гневно осадил так называемого журналиста из РФ. Артист говорил на повышенных тонах из-за странных вопросов, которые он услышал от Григория Лобушкина. Тот спрашивал об Украине, а затем принялся говорить о "проблемах" РФ.

Все началось с того, что россиянин пожаловался на западные страны, которые наложили санкции на страну-агрессора. Макаревич был возмущен и попытался объяснить, журналисту, почему так произошло.

"Как думаешь, почему они наложили санкции? Просто так? Проснулись утром: "давай-ка наложим санкции на лекарства, чтоб в России хуже жилось". Так? Наверное, они нас хотят со свету свести, правда?" - иронизировал артист.

Макаревич не скрывал, что ему странно видеть, как журналист сокрушается из-за санкций и того, что россияне лишились некоторых лекарств. Артист отметил, что граждане страны, которая начала войну, должны за это отвечать.

"Это одна страна вероломно напала на другую. И из-за этого получила по башке. Вот и все. Только получили жители, которые делали вид, что все хорошо: "у нас умный царь, он решает". Вот он и дорешался. А теперь они сидят без лекарств... Понятно объясняю? Потому что это их президент принял решение, они в ответе за его решения, они его выбирали, правда? Отдувайтесь, ребята!" - добавил Макаревич.

Растерянный журналист пытался спровоцировать Макаревича вопросами о том, нужно ли россиянам бежать за границу и плохо ли живется тем, кто уже выехал. При этом Лобушкин не мог понять, почему артист не спешит жалеть "несчастных" граждан страны-агрессора.

"Получается, что с войной нужно заканчивать, и давно. Так "замечательно" получилось, что из-за прихоти одного дяденьки сломалась жизнь у пары миллионов людей. А пару сотен тысяч были убиты из-за этой прихоти. И это продолжается каждый день. Все хорошо? Еще раз! Кто на кого напал? Украина на нас или Россия на Украину? Вот кто напал - тот и неправ! И хватит п*здеть на эту тему!" - гневно резюмировал Макаревич.

Что Макаревич говорит о войне

Артист осуждает полномасштабную войну, которую против Украины развязала РФ. Он критикует путинский режим и с презрением говорит о россиянах, поддерживающих диктатора. На фоне войны Макаревич отказался от карьеры в РФ и не хочет возвращаться на родину.

Помимо этого, ранее артист назвал россиян "подтявкивающим г*вном". По словам Макаревича, россияне одумаются лишь тогда, когда "лопнет" власть.

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