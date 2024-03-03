Андрей Хлывнюк считает, что не нужно ждать повесток, надо идти на фронт добровольцем.

Музыкант Андрей Хлывнюк, который в начале полномасштабного российского вторжения пополнил ряды ВСУ, высказался об усиленной мобилизации.

В интервью DW он сказал, что не считает это необходимым. По его словам, идти на фронт нужно добровольцем и заранее выбирать подразделение.

"Не ждите повесток, выбирайте подразделения, идите защищать дочерей и сестер от изнасилований, мам от убийств, свои дома от грабежей, разбомбления. Что тут странного? Что здесь такого? Я не понимаю. Ну, мобилизация - это необходимость. Люди устали, но те, с кем я общаюсь, будут стоять до смерти очень долго. Столько, сколько нужно будет. У меня огромная честь общаться с такими людьми. Никто не бросит оружие и не уйдет никуда. Потому что они мужчины просто", - сказал Хлывнюк.

Он говорит, что речь уже идет не конкретно об армии или службе, а о войне за существование украинской нации.

"Не просто как этнос, а физически как людей нас хотят уничтожить. Мы должны победить или погибнуть", - добавил артист.

Напомним, ранее Андрей Хлывнюк с матами ответил фанатке, когда споет свои хиты на русском.

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