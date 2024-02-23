Он назвал несколько условий.

Недавно украинский музыкант и военный Андрей Хлывнюк выступил на концерте, во время которого к нему обратилась фанатка и спросила, когда он споет свои русскоязычные хиты.

Артист ответил, что готов это сделать, но при некоторых условиях.

"Когда настанет то время, когда вы споете свои русскоязычные песни… Да без проблем! Массовое восстание, убийство лидеров Кремля, сожжение нафиг того Кремля, россияне нанизывают головы и сраки этих д*лб*еб*в просто на столбы - и пожалуйста, будут "Вахтерам", все, что вы хотите", - сказал Хлывнюк.

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Также он обратился к зрителям и сказал, что на благотворительном концерте собрались космополитичные люди. Каждый из присутствующих может быть представителем любой этнической группы.

"Украина – многонациональное государство на самом деле, и многорелигиозное, и мультикультурное. Вы можете быть представителем любой этнической группы. Под рашистской п...дерацией мы имеем в виду просто определенную территорию, которая оказалась под властью свирепых упырей, конченых дебилов", - добавил Хлывнюк.

Отметим, Андрей Хлывнюк в начале полномасштабного российского вторжения вступил в ряды ВСУ. Известно, что несколько раз он покидал Украину с целью выступить на благотворительных концертах и собрать деньги на помощь армии.

Напомним, ранее Андрей Хлывнюк получил награду.

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