Мужчина вспомнил свои гастроли в Украине до войны.

Российский певец-путинист Андрей Губин, который был популярным в 90-е годы, а сейчас давно не выступает на сцене и ведет затворнический образ жизни, цинично пошутил об украинском городе Херсон.

В то время, как город сейчас постоянно обстреливают российские оккупанты, 49-летний мужчина вспомнил свои гастроли в Херсоне на одном из пропагандистских каналов. Он решил пошутить над названием города.

"Вот мне стыдно до сих пор. Ехали автобусом в город... Извиняюсь за слово неприличное... Херсон. У нас не работал обогрев в автобусе", - сказал Губин после чего россияне начали смеяться в зале.

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Что известно об Андрее Губине

О певце Губине знали не только в РФ, но и за ее пределами. Он активно гастролировал по Украине, Казахстану и другим странам.

До 2010 года его певческая карьера активно развивалась, однако позже он внезапно исчез. Потм в СМИ появилась информация, что у него обнаружили редкое нервное заболевание на фоне алкогольной зависимости.

К слову, Андрей не говорит о политике и все время не высказывал свою четкую позицию относительно российской агрессии. Однако в начале 2000-х он записал агитационную песню о диктаторе и назвал его "супердиджеем".

Напомним, ранее предательница Повалий цинично прокомментировала свое выступление перед оккупантами.

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