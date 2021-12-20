Андрей Данилко купил машину Фредди Меркьюри / фото stb.ua

Украинский артист Андрей Данилко более 10 лет назад на аукционе Coys Of Kensington купил автомобиль Фредди Меркьюри. На то время он стоил около 120 тысяч долларов.

Известно, что Rolls-Royce Silver Shadow, принадлежавший Меркьюри, изначально приобрела компания Goose Productions Ltd. А затем его перекупил Данилко.

В эфире шоу "Маска" Андрей Михайлович рассказал, что этот автомобиль сейчас находится на стоянке в Лондоне.

Читайте также"Я тратила деньги своих мужчин": Слава Каминская рассекретила свою недвижимость"Он стоит на парковке в Лондоне, уже 10-й год ушел. И меня каждый год зло берет, потому что я плачу за стоянку. Там какая-то проблема с тем, чтобы привезти его сюда. Но есть надежда, что мы все-таки это сделаем", - сказал Данилко.

Также он добавил, что в бардачке авто лежат салфетки и парфюм Фредди, которые он хочет забрать себе.

"Мы хотим выставить Rolls-Royce Фредди Меркьюри как первый экспонат в зале "Украина", с которого начнется большая звездная экспозиция украинской эстрады. Я все-таки надеюсь, что нам это удастся и все на него посмотрят. Там в бардачке лежат его салфетки и парфюм, который я заберу себе", - добавил артист.

Напомним, ранее Андрей Данилко слился в страстном поцелуе с Дашей Астафьевой на шоу "Маска".

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Автор: Диана Могилевич