Сейчас авто находится на стоянке в Лондоне.

Украинский артист Андрей Данилко более 10 лет назад на аукционе Coys Of Kensington купил автомобиль Фредди Меркьюри. На то время он стоил около 120 тысяч долларов.

Известно, что Rolls-Royce Silver Shadow, принадлежавший Меркьюри, изначально приобрела компания Goose Productions Ltd. А затем его перекупил Данилко.

В эфире шоу "Маска" Андрей Михайлович рассказал, что этот автомобиль сейчас находится на стоянке в Лондоне.

Читайте также"Я тратила деньги своих мужчин": Слава Каминская рассекретила свою недвижимость"Он стоит на парковке в Лондоне, уже 10-й год ушел. И меня каждый год зло берет, потому что я плачу за стоянку. Там какая-то проблема с тем, чтобы привезти его сюда. Но есть надежда, что мы все-таки это сделаем", - сказал Данилко.

Также он добавил, что в бардачке авто лежат салфетки и парфюм Фредди, которые он хочет забрать себе.

"Мы хотим выставить Rolls-Royce Фредди Меркьюри как первый экспонат в зале "Украина", с которого начнется большая звездная экспозиция украинской эстрады. Я все-таки надеюсь, что нам это удастся и все на него посмотрят. Там в бардачке лежат его салфетки и парфюм, который я заберу себе", - добавил артист.

Напомним, ранее Андрей Данилко слился в страстном поцелуе с Дашей Астафьевой на шоу "Маска".

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Автор: Диана Могилевич