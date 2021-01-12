Украинский артист Андрей Данилко поехал в Москву, чтобы поздравить известного российского телеведущего Андрея Малахова с днем рождения. Отмечается, что Малахову исполнилось 49 лет.
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В социальной сети Instagram появилось фото с празднования дня рождения, на котором изображены Прохор Шаляпин, Андрей Данилко и Андрей Малахов.
"А ведь на этом фото могло быть целых три Андрея. С Днем рождения, Андрей. Высоких рейтингов, крепкого здоровья и невероятного личного счастья! Благодаря тебе и твоей мегаталантливой и профессиональной команде мне всегда есть что вспомнить", - подписал снимок Шаляпин.
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