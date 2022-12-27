Телеведущий назвал захватчиков "временными квартирантами", но заверил, что мы обязательно вернем себе город и все отстроим.

Известный телеведущий Андрей Бедняков, который родился и вырос в Мариуполе, рассказал, что оккупанты хотят уничтожить знаковое для многих горожан место - дом с часами.

Звезда шоу "Орёл и решка" вспомнил, что в юности встречался со своими друзьями именно под часами. Это место было местом встречи для сотен тысяч людей, а сегодня захватчики хотят сравнять его с землёй.

"Это самый центр Мариуполя. Легендарный (для мариупольцев) дом с часами. Помню, как маленьким приезжал в центр, стоял и смотрел на часы. Потом, когда повзрослели, часто назначали встречу с друзьями "во время", чтобы потом идти гулять или на "штуку", а потому в парк", - вспомнил телеведущий Бедняков.

Видео дня

Он обратился к подписчикам с просьбой не терять веру в то, что вскоре Мариуполь снова вернётся под контроль Украины, а все разрушения, которые сотворила армия оккупанта, непременно будут восстановлены:

"Вчера временные "квартиранты" Мариуполя начали сносить их под чистую. Как бы ни пытались остановить часы нашего города, мы все равно принесем новые батарейки и их перезаведем".

Напомним, недавно Андрей Бедняков показал на примере одного дома, как россияне пытаются казаться хорошими. Он опубликовал снимок многоэтажки, на которой раньше красовался мурал с девочкой и мишкой.

Вас также могут заинтересовать новости: