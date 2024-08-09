Дизайнер рассказал, как проводит время с девочкой.

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился семейным контентом в сети. Модельер показал, как проводит время с 8-летней дочерью.

Маленькая София не частая гостья в соцсетях звездного отца. Однако на этот раз дизайнер решил сделать исключение. Девочка приехала в гости к папе. Андре Тан развлекал дочь, как мог. Вместе они готовили блины, и София сняла этот процесс.

"Уникальные кадры в студию! Во-первых, я готовлю. Во-вторых, съемка от лучшего оператора - снимает профессионально и берет оплату блинами", - шутливо написал знаменитость.

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Девочку Андре до сих пор не спешит показывать, поэтому на новых кадрах ее не видно. Однако звезда поделился фотографией, как они с Софией лакомились блинами. Похоже, дочь оценила кулинарные таланты отца, потому что съела всю порцию.

"Конечно, удались! Папа для дочери и не такое сделает", - добавил дизайнер.

Как известно, Андре Тан женился в 2012 году на бизнесвумен Алине Харечко. Пара была в браке 9 лет. В 2015 году у них родилась София. Однако в 2021 году супруги объявили о разводе. Выяснилось, что они полгода скрывали свой разрыв. Сейчас о личной жизни знаменитости ничего неизвестно, он не раскрывает, состоит ли в отношениях.

Напомним, ранее Андре Тан ответил, как собрать идеальный джинсовый образ. Он дал несколько советов модницам.

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