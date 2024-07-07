Дизайнер показал, с чем сочетать деним.

Одежда из джинсовой ткани есть абсолютно в каждом шкафу модниц. Однако классические сочетания джинсовых брюк и футболок уже всем надоели и не всегда выглядят стильно. Поэтому известный украинский дизайнер Андре Тан поделился идеями образов из денима. Он показал, как носить одежду из джинса и при этом быть яркой.

"Джинс - наше все. Тотал деним луки сейчас на пике популярности! В этом году он является настоящим мастхэвом, который подходит для любого события: прогулки, свидания или отпуска", - подчеркнул Андре Тан.

Джинсовый комплект

Это, по словам дизайнера, самый стильный вариант в этом сезоне. Более того, вы можете приобрести сразу джинсовый костюм и он точно будет выглядеть стильно и вам не нужно думать, как совместить одежду.

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"Самый простой способ примерить тотал деним - это купить готовый комплект. Не нужно возиться с подбором верха и низа, искать удачное сочетание цветов - ведь все уже подобрано за вас. Вам лишь остается добавить удачную обувь и аксессуары, чтобы подчеркнуть свой стиль и настроение", - считает модельер.

Джинсовый корсет

Корсеты сейчас в тренде, а если использовать джинсовый корсет, то это вообще будет супер трендовое комбо. Он придаст образу изысканности и женственности. Такие сочетания вы можете выбирать как для прогулки, так и праздничного события.

"Если вы хотите создать эффектный и интригующий джинсовый образ, попробуйте добавить к нему корсет. Он прекрасно подчеркнет ключицы и зону декольте, а подчеркнуть эффект помогут объемные колье, многослойные бусы или заметный кулон на тонкой цепочке", - написал знаменитость.

Расслабленный крой для комфорта

Важно не забывать о некоторых правилах в "луках", в частности, о форме одежды. Тан советует подчеркивать талию или сочетать широкий низ с облегающим верхом, чтобы фигура не выглядела бесформенной.

"Свободная посадка и расслабленный крой все еще в моде, конкурируя с женственными силуэтами. Это отличный вариант для неторопливых прогулок и комфортных путешествий", - добавил дизайнер.

Акценты в образе

Чтобы джинсовый образ не был простым и неинтересным, модельер предлагает добавлять в него яркие акценты. Удачным решением будут аксессуары.

"Если джинсовый тотал лук кажется вам скучным, расставьте яркие акценты: добавьте цветную обувь, сумку в тон, ремень или пояс, головной убор, массивные украшения и солнцезащитные очки", - поделился звезда.

Эксперимент с цветами

Как известно, джинс имеет разные оттенки. Удачным решением будет совместить разные цвета в одном образе. Также можно добавить рубашку или футболку кардинально другого оттенка, которая "разбавит" ваш образ.

"Колор-блоки, принты, градиенты - все это выглядит смело и привлекает внимание. При этом совсем не обязательно собирать вещи одного комплекта. Например, если верх с принтом, то низ пусть будет однотонным, очень классно это смотрится", - подытожил Андре Тан.

Напомним, ранее Андре Тан показал лучшие сочетания белого с другими цветами.

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