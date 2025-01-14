Давние знакомые вместе побывали на мероприятии в Одесской области.

Известный украинский ведущий Анатолий Анатолич, который ранее отреагировал на пожары в США, встретился с Первой леди Украины Еленой Зеленской. Встреча давних знакомых и земляков состоялась во время одного из мероприятий в Одесской области, которое организовали для подростков.

В своем Instagram блогер рассказал, что он был ведущим разговора, в котором школьники обсуждали с женой президента важность образования, творчества и веры в собственные силы. Как известно, и шоумен, и первая леди родом из Кривого Рога. Поэтому знаменитости успели даже вспомнить свои школьные годы в гимназии Кривого Рога и поностальгировать по детству.

"Во время разговора вспомнили свои школьные годы. И нашу родную 95-ю гимназию в Кривом Роге", - написал Анатолий Анатолич.

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Во время мероприятия состоялось открытие укрытия для дошкольников и школьников Одесской области. Его созданием занималась Фундация Елены Зеленской. Кроме того, дети приняли участие в воркшопах, которые были направлены на развитие творческих навыков у подростков и облегчение выбора будущей профессии.

"Когда тебе 15, и к тебе в твой маленький городок приезжает первая леди, ты невольно начинаешь верить, что все в этом мире возможно", - поделился впечатлением шоумен.

Знаменитость добавил, что приятно поражен тем, как много делает Елена Владимировна для украинцев. Он выразил восхищение женой главы государства: "Отдельное восхищение нашей первой леди. Горжусь что у нас есть Елена Зеленская".

Напомним, ранее Анатолий Анатолич разнес беглеца Волошина, который жаловался на жизнь в Украине. Ведущий эмоционально отреагировал на очередное видео блогера, в котором он оправдывает свой выезд из страны.

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