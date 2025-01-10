Ведущий отметил, что обожает Калифорнию и поэтому сейчас ему очень больно видеть то, что там творится.

Известный украинский ведущий и блогер Анатолий Анатолич отреагировал на масштабный лесной пожар в Лос-Анджелесе, США, в результате которого пострадали люди и их имущество. Интервьюер признался, что когда-то даже мечтал жить в Калифорнии.

В своем Instagram знаменитость поделился страшными кадрами с места событий. По его словам, он неоднократно бывал в Лос-Анджелесе и даже попадал на сезон пожаров в Калифорнии. Правда, масштабы катастрофы, которая бушует в регионе сейчас "превзошли все опасения".

"Я всегда считал и считаю до сих пор, что это лучшее место на земле. С невероятным климатом и природой. Горы, леса, пальмы, секвойи, снег и пустыни, океан и пресные озера, все в одном месте. Ну и конечно вайб этого места. Люди, самые талантливые люди со всей земли. Бывал там десятки раз, но каждый раз хватаю воздух, потому что сердце бьется сильнее и быстрее", - написал Анатолий Анатолич.

Ведущий признался, что до начала полномасштабного вторжения он мечтал жить в США, в частности, в Калифорнии. И даже сейчас, несмотря на то, что звезда выбрал Украину, "внутри любовь к Калифорнии тлеет и греет".

"Но нет на земле рая. И это очередное тому подтверждение. Очень много наших там сейчас. Надеюсь у всех все хорошо", - добавил блогер.

Как известно, 7 января этого года из-за длительной засухи в престижном районе Лос-Анджелеса Pacific Palisades возник масштабный лесной пожар. Огонь уничтожил дома тысяч людей, а также известно о по меньшей мере пяти погибших. Пламя перекинулось на соседние районы, в частности, Итон, Херст и Вудли. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация и было эвакуировано 70 тысяч граждан.

Напомним, ранее Дмитрий Ступка, который живет в США, ответил, не пострадал ли во время пожара в Лос-Анджелесе. Актер вышел на связь и заверил, что сейчас находится в безопасности.

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