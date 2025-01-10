Ведущий эмоционально отреагировал на очередное видео блогера, в котором он оправдывает свой выезд из страны.

Украинский ведущий Анатолий Анатолич прошелся по блогеру Александру Волошину и его другу - блогеру Дмитрию Евтушенко. Шоумен прокомментировал новый подкаст беглецов, в котором они пожаловались на хейт от украинцев после своего выезда и пытались поучать народ, как правильно жить. Интервьюер посоветовал им закрыть свои рты и не высказываться об украинцах, которые в отличие от них продолжают жить на родине во время войны.

В своем Instagram знаменитость опубликовал "сториз", в которой отметил, что поддерживает свободу слова, но он категорически против беззакония, которое позволят себе творить вышеупомянутые блогеры. Поэтому, он не сдержался и не смог не отреагировать на их жалобы на украинцев и жизнь здесь.

"Когда два блогера, которые сбежали из страны, собираются, чтобы записать подкаст и рассказать, как к ним плохо относятся в стране, из которой они свалили, - сюр какой-то", - написал Анатолий Анатолич.

Видео дня

Позже ведущий, не сдерживая эмоций, буквально разнес беглецов. Он не понимает, как Волошин и Евтушенко после побега в такие сложные времена еще могут заниматься поиском виновных и обвинять кого-то в том, что они нарушили закон. Шоумен посоветовал всем беглецам молча отсиживаться за границей молча.

"Это на самом деле сюр полный. Так называемые блогеры, которые всю свою жизнь зарабатывают на украинцах, что Волошин, что Евтушенко. И вот они оставляют всю свою аудиторию здесь в Украине и у*бывают в Таиланд или куда, чтобы потом записывать блоги, какие все плохие. И мы, вероятно, из-за этого с*бались из страны, а не потому, что мы уклонисты, взяточники и нарушители закона. Какие-то удивительные выводы. И кто-то им пишет: "Пацаны, молодцы". Я вообще думаю, что все, кто выехали из страны и сидят за границей должны завалить еб*чку и не имеют права вообще никак влиять на жизнь внутри страны. Хотите донатить - пожалуйста, а вот влиять на жизнь - идите в ср*ку", - сказал знаменитость.

Что известно о побеге блогеров

Александр признался, что покинул Украину в августе этого года. Журналистка Рамина Эсхакзай провела расследование и утверждала, что блогер пересек границу незаконно. Вслед за ним из страны выехал и Евтушенко. Сейчас беглецы живут на острове Бали, где Волошин даже приобрел себе виллу.

После побега одиозный инфлюенсер записал видео "Кто предатель", в котором пожаловался на жизнь в Украине и занялся поиском виновных в его выезде. Тогда он называл причиной выезда систему, которая якобы царит в Украине.

Напомним, ранее Анатолий Анатолич отреагировал на катастрофу в США. Ведущий отметил, что обожает Калифорнию и поэтому сейчас ему очень больно видеть то, что там происходит.

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