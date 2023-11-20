Также он сказал, что будет обращаться к психологу.

Многие украинские артисты в начале полномасштабного российского вторжения вступили в ряды ВСУ и отправились на фронт защищать родную страну. Но есть и те, кто остался в тылу. Например, шоумен Анатолий Анатолич.

Он - многодетный отец, поэтому закон защищает его от мобилизации. Однако как говорит Анатолич, он чувствует вину за то, что не находится на фронте.

"Всегда есть такое чувство вины. С другой стороны, это чувство стимулирует донатить, что-то делать и в итоге иметь результат", - сказал шоумен в программе "Невероятная правда о звездах".

Кроме того, он рассказал, что планирует начать сессию с психологом, чтобы привести в норму свое психо-эмоциональное состояние. По его словам, он не устал от войны, просто что-то в его голове изменилось за это время.

"Потом буду разбираться с точки зрения психологии. Даже не устал, а немного проблемы с головой, к сожалению, как и у всех", – добавил Анатолич.

Анатолий Анатолич - последние новости

Недавно Анатолий Анатолич провел мероприятие за границей на русском языке. В сети его начали хейтить за это. Поэтому шоумен решил объясниться. По его словам, ивент был полностью благотворительным.

Однако, что касается языкового вопроса, Анатолич сказал, что вел мероприятие на украинском и английском. При этом, по просьбе организаторов, дублировал все на русском, так как в зале были казахи, молдаване, беларусы, латыши и эстонцы и даже, возможно, россияне, которые ныне американцы.

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